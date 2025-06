Von Christian J. Meier

Kabel liegen durcheinander, dazwischen elektronische Geräte und Messinstrumente – der Labortisch wirkt eher wie für Basteleien gedacht als für Forschung, für die sich Regierungen interessieren. Doch was Thomas Walthers Team im Keller der TU Darmstadt entwickelt, könnte bald Staatsgeheimnisse schützen oder sensible Entwicklungsergebnisse von Firmen. Die Physiker arbeiten an „Quantenkryptografie“, die Datenverkehr über Glasfasern besonders sicher verschlüsseln soll – geschützt durch die Gesetze der Quantenphysik.