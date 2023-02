Hat sich vor einigen Monaten ein echtes Wurmloch in einem Quantencomputer gezeigt? Das hängt davon ab, was man unter "echt" versteht: Noch immer sind Physiker uneins, was das Ergebnis bedeutet.

Von Andreas Jäger und Marlene Weiß

Ende vergangenen Jahres veröffentlichte ein Team um den Harvard-Physiker Daniel Jafferis in der Zeitschrift Nature eine Arbeit, die nicht nur in der Fachwelt einige Aufregung auslöste. Die Geschichte enthält praktisch alles, was das Herz von Science-Fiction-Fans höherschlagen lässt: Wurmlöcher, Quantencomputer, Schwarze Löcher und die Suche nach der "Weltformel". Sogar Hologramme spielen eine Rolle. Aber was das alles nun wirklich zu bedeuten hat und was daraus folgt - darüber sind Physiker noch immer uneins.