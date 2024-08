PVT-Solarmodule erzeugen nicht nur Strom, sondern auch Wärme zum Heizen. Lohnt sich das, und was bringt es für die Energiewende?

Von Ralph Diermann

Photovoltaik-Module benötigen keine Brennstoffe, um Strom zu erzeugen. Heiß werden sie trotzdem: An Sommertagen heizt die Sonne die schwarzen, anthrazitfarbenen oder tiefblauen Paneele mitunter auf 70 Grad und mehr auf. Damit bleibt der größte Teil der Energie, die im einfallenden Sonnenlicht steckt, ungenutzt. Denn ungefähr vier Fünftel davon strahlen die Module als Abwärme in die Umgebung ab – gerade einmal rund 20 Prozent der solaren Energie verwandeln sie in Elektrizität. Das gilt im Wesentlichen auch im Winter, das Verhältnis verschiebt sich dann nur leicht zum Strom.