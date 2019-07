29. Juli 2019, 19:57 Uhr Medikamente in Altersheimen Der Rausch

In vielen deutschen Pflegeheimen gibt es zu wenig Personal. Die fatale Lösung des Problems: Mehr Psychopharmaka für die Senioren.

Viele alte Menschen bekommen Psychopharmaka. Manchmal hat das Sinn und Nutzen. Doch oft bekommen sie die Medikamente vor allem, damit Ruhe in den überforderten Heimen herrscht.

Von Werner Bartens

Frau Sattler ist ansteckend gut gelaunt. "Grüß Gott", sagt sie, "sind die Handwerker da?" Sie sitzt in ihrem Lieblingssessel im Flur, und wer an ihr vorbeikommt, den lacht sie freundlich an. Ein paar Minuten später sagt sie dann: "Ah, die Post kommt. Einen wunderschönen guten Tag noch." Sie ist über 90.

Frau Herzog, die wie alle Damen hier im Heim in dieser Geschichte einen anderen Namen hat, ist fast 100, sieht aber 20 Jahre jünger aus und hat immer sehr ...