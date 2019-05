13. Mai 2019, 19:11 Uhr Psychologie Grund zu jammern gibt es immer

Wenn sich größere Probleme lösen, führen oft Kleinigkeiten zu neuer Unzufriedenheit. Warum der Mensch sich ärgert, egal wie gut es ihm geht.

Von Sebastian Herrmann

Was das Jugendamt dieser Mutter zu sagen hätte? Die Frau hat doch tatsächlich ihre Tochter alleine in den Wald geschickt, um der kranken Großmutter Wein und Kuchen zu bringen. Ein Handy hatte das Kind auch nicht dabei, um wenigstens im Notfall erreichbar zu sein. Das Unglück nahm also mit Ansage seinen Lauf: Das Kind, Rotkäppchen sein Name, traf auf einen sehr bösen Wolf, der sehr großen Appetit auf die Großmutter und deren Enkelin verspürte. Am Ende ging das ganze Schlamassel ...