Ausgerechnet der Griff zum Smartphone hilft nicht gegen Langweile – im Gegenteil, wie nun Forscher zeigen. Was hilft? Ein einfacher Trick.

Von Christian Weber

Menschen hassen Langeweile. So sehr, dass sie im Notfall zu extremen Mittel greifen, um sich abzulenken, wie frühere psychologische Studien gezeigt haben: Lieber quälen sie andere Menschen, gehen frustshoppen, beschäftigen sich mit extremen politischen Positionen oder geben sich sogar selbst leichte Elektroschocks, um sich von der aktuellen Leere ihres Daseins abzulenken. Als Irrtum erweist sich nun auch die Hoffnung, dass das schnelle Swipen von Videos und Fotos auf dem Smartphone das Problem lösen könnte. Das berichten jetzt die Psychologen Katy Tam und Michael Inzlicht von der kanadischen University of Toronto im Journal of Experimental Psychology.