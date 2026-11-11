Zu den bewährten und abgewetzten Kalendersprüchen des Alltags zählt auch jener, wonach man sich erst selber lieben müsse, um andere lieben zu können. Durch die Floskelwolke der Gegenwart streunt diese Weisheit zusätzlich garniert mit Zeitgeistvokabeln wie „Selflove“ oder „Selfcare“, die suggerieren, dass die Liebe zum eigenen Ich sogar Ziel und Selbstzweck sei. Nun ist es aber so, dass nicht jede Kalender- und Tiktok-Aussage von einem realen Fundament getragen wird. Wie also verhält es sich in diesem Fall, erleichtert es ein gesunder Selbstwert, soziale Beziehungen zu anderen Menschen zu knüpfen? Die Antwort lautet mit hoher Sicherheit: Ja, wer ein positives Bild von seinem Wert in sich trägt, wer weitgehend mit sich, mitsamt seinen Stärken und Schwächen, im Reinen ist, pflegt und findet auch eher Freundschaften und anderen wertvollen Umgang mit Mitmenschen. Anders herum gilt dieser Zusammenhang ebenfalls: Gute soziale Beziehungen gehen mit einem wenigstens temporär erhöhten Selbstwertgefühl einher.