Psychologie:„Psychopathen haben mehr Sexualpartnerinnen als andere Männer“

Von Sebastian Herrmann

Gelten verurteilte Mörder, Vergewaltiger und andere Gewalttäter nach dem Ende ihrer Haftzeit noch immer als gefährlich, können sie in Deutschland in Sicherungsverwahrung genommen werden. Sie bleiben also hinter Gittern, die Freiheit wird ihnen zum Schutz der Bevölkerung weiterhin präventiv verwehrt. Jedoch muss in regelmäßigen Abständen geprüft werden, ob von den Tätern noch eine Gefahr ausgeht und ob sie weiter in Sicherungsverwahrung bleiben müssen.