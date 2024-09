Interview von Vera Schroeder

In Frankreich steht derzeit ein Mann vor Gericht, der seine Frau jahrelang betäubt, missbraucht und anderen Männern zur Vergewaltigung angeboten haben soll. In dem Zusammenhang kursieren diverse psychiatrische Begriffe, die oft ungenau und irreführend verwendet werden. Ingo Schäfer, Leiter der Arbeitsgruppe Trauma- und Stressforschung und der Spezialambulanz für Traumafolgestörungen an der Universitätsklinik Hamburg-Eppendorf, ordnet die Begriffe.