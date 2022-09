Von Werner Bartens

Manche altgediente Paare müsste man aus medizinischer Sicht als chronifiziert bezeichnen. Verhärtet und aufgerieben im jahrelangen Stellungskrieg, verfangen in den immergleichen Mustern und den Alltagsritualen des Aneinander-Vorbeilebens. Manchmal glimmt zwischen dem Pingpong aus Vorwürfen und Ignoranz jedoch sehnsuchtsvoll die Erinnerung daran auf, wie das damals war, ganz am Anfang. Man war schwer ineinander verliebt, hat sich auf Händen getragen und den anderen vergöttert. Was für ein Prachtexemplar man seinerzeit doch vor sich hatte, das nur aus Schokoladenseiten bestand und immer das Richtige tat und sagte!