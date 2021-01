Unversöhnlich: Ein Trump-Anhänger (rechts) und ein Gegendemonstrant in Los Angeles.

Rechten wird oft vorgeworfen, sie würden auf Fakten pfeifen. Aber Studien zeigen, dass auch liberale Menschen gerne die Evidenz ignorieren, wenn es um ihre Anliegen geht. Was vernebelt unser kritisches Denken?

Von Sebastian Herrmann

Ein Patient liegt im Operationssaal und wartet auf den Beginn seines Eingriffs. Rings um ihn wuseln Pfleger und Krankenschwestern in Kitteln. Sie richten Instrumente, prüfen Geräte und tragen Klemmbretter mit Listen. Die Anästhesie muss vorbereitet, ein Venenzugang gelegt werden. Der Patient blickt mit Vor-OP-Nervosität starr an die Decke des nüchternen Raumes, da öffnet sich die Tür - jener Mediziner betritt den OP, der den Eingriff vornehmen wird. Was ist wahrscheinlicher, dass es ein männlicher oder ein weiblicher Chirurg ist?