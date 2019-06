10. Juni 2019, 13:23 Uhr Psychologie Ich bin ein guter Mensch

Den Partner betrogen? Angestellte schlecht behandelt? Oder mal wieder zum eigenen Vorteil gelogen? Menschen tun viel Verwerfliches. Nur: Sie selbst scheinen das nicht zu sehen. Warum sich jeder für moralisch anständig hält.

Von Sebastian Herrmann

Eine kleine Dschunke näherte sich dem Zerstörer HMCS Cayuga. An Bord schwenkte ein Besatzungsmitglied erregt eine Fahne, um die Matrosen des kanadischen Kriegsschiffes aufmerksam zu machen. Auf Deck des Bootes lagen 19 Menschen, die Körper von Kugeln und Splittern zerschossen. Sie seien in einen Hinterhalt geraten, erklärte ein koreanischer Verbindungsoffizier der Besatzung der Cayuga, und bräuchten dringend Hilfe. Dies war der Moment des Dr. Joseph Cyr, Stabsarzt der Royal Canadian Navy und in diesem September 1951 der einzige ...