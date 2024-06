Von Sebastian Herrmann

Gelegentlich schnüren einem Einsamkeitsgefühle die Seele ab, zum Beispiel in sogenannten Meetings. In großer Runde sitzen da Kollegen herum und diskutieren ein heikles Thema, das mit dem Miteinander in der Firma zu tun haben kann oder mit strategischen Entscheidungen. Nach und nach melden sich die üblichen Redner zu Wort, und alle, wirklich alle argumentieren in die gleiche Richtung. Alle vertreten sie eine Meinung, die stark mit der eigenen Überzeugung zum fraglichen Thema kollidiert.