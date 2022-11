Von Sebastian Herrmann

Was genau das Problem ist? Was für eine Frage! Die anderen Leute natürlich, ist doch klar. Die anderen Leute glauben an die falschen Dinge, vertreten die falschen Meinungen, sagen die falschen Sachen und bringen damit den ganzen Laden in bedrohliche Schieflage. Aber in seltenen Momenten der Milde überwältigt einen eine Art Verständnis: Was will man machen, diese armen Schafe sind einfach leicht zu verführen. Sie werden von niederträchtigen Akteuren im Internet oder schlimm parteiischen Medien an der Nase ins Dunkel der Ahnungslosigkeit geführt. Halt, stopp, genug Zynismus. Natürlich war das alles eben übertrieben formuliert, dennoch steckt etwas, nun ja, Wahrheit in den Zeilen: Menschen neigen offenbar dazu, sich selbst für weitgehend immun gegenüber Überzeugungsversuchen und Medieneinflüssen zu halten, während sie ihren Mitmenschen in diesen Bereichen gerne eine besondere Verwundbarkeit unterstellen.