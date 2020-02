Viele Menschen manövrieren sich in seltsame Fahrwasser, nur weil sie gerne von anderen gemocht werden wollen. Wie würde man zum Beispiel in folgender Situation reagieren: Bei einem Würfelspiel wird pro Wurf Geld ausgezahlt, je höher die Augenzahl, desto höher ist auch der Betrag. Außer dem Würfelnden weiß niemand, welche Zahl tatsächlich gefallen ist. Der Spieler muss nur sein Ergebnis verkünden und erhält sein Geld - aus, vorbei, nächster Wurf, nächstes Glück. So, und nun würfelt der Spieler tatsächlich zum fünften Mal hintereinander eine Sechs. Unglaublich, aber wahr. Wie verhält er sich?