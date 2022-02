Warum werden wir so gerne gelobt?

Anerkennung ist wichtig, egal ob im Büro, in der Kindererziehung oder der Liebe. Aber wie äußert man Wertschätzung richtig? Und welche Rolle spielen Narzissmus oder ein geringes Selbstwertgefühl bei unserem Umgang mit Lob?

Von Jan Schwenkenbecher

Nein, dieser Text soll nicht mit einem "lustigen" Beispiel beginnen, bei dem Eltern ihr Kind zu doll loben. Weil das Flötenspiel gar nicht so "wooooow toll" ist oder die Sandburg nicht wirklich "ganz, ganz superklasse", sondern okay halt. Oder auch, wenn es ein Beispiel wäre, wie ein Lob im Büro danebenging, weil die Kollegin nicht vom Kollegen gelobt werden will. Oder wenn die Freundin den Freund lobt und es klingt, als hätte der Hund "Sitz!" gelernt.