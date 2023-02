Von Matthias Kreienbrink

Der Zeiger der Uhr ist noch weiter vorgerückt: Die Weltuntergangsuhr steht nun auf 90 Sekunden vor Mitternacht. Nie zuvor, das will diese Warnung des "Bulletin of the Atomic Scientists" sagen, stand die Welt so kurz vor dem Abgrund. Krieg in der Ukraine. Russland droht, Atomwaffen einzusetzen. Die Auswirkungen des Klimawandels werden drastischer. Ein größeres Gefühl der Ohnmacht, des Kontrollverlusts kann es eigentlich kaum geben.