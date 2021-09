Wer immer nur negative Erfahrungen macht, verliert irgendwann den Glauben an Veränderung: Proteste für Klimaschutz beim G7-Gipfel in Cornwall.

Von Vera Schroeder

Bei manchen ist es nur ein leises Hintergrundrauschen, das vage Gefühl, dass da etwas schwer Fassbares droht. Bei anderen ist es die ernsthafte Sorge, dass das Leben in zwanzig oder dreißig Jahren sehr anders aussehen könnte, als man es sich wünschen würde. Und manche sind regelrecht in Panik: wegen der noch immer nicht unter Kontrolle gebrachten Klimakrise. In einer aktuellen Studie im Fachblatt Lancet Planetary Health versucht ein Team um Caroline Hickman von der University of Bath nun, das komplexe Phänomen "Klimaangst" global zu quantifizieren - und geht der Frage nach, inwiefern es mit dem Vertrauen in Politiker zusammenhängt.