Psychologie:Welche Lebensjahre sind die besten?

Von Sebastian Herrmann

Am 30. Geburtstag mischte sich ein bitterer Schuss Melancholie in die Feierlichkeiten. Klar, die Jugend war wahrscheinlich schon längst vorbei, aber nun endete auch die sogenannte verlängerte Adoleszenz ganz offiziell und es meldete sich ein gewisser Abschiedsschmerz. Jetzt galt es endlich, einen Plan fürs Leben zu fassen, diesen zu verfolgen und sich ansatzweise so zu verhalten, wie das echte Erwachsene vermutlich machen. Schluss mit dem ziellosen Rumgetrödel, sagte einem eine Mischung aus schlechtem Gewissen und Pflichtgefühl. Ein Beruf sollte endlich ernsthaft verfolgt, die Möglichkeit einer Familiengründung erwogen werden. Da türmten sich Erwartungen auf, und so war der 30. der erste Geburtstag, der mit einem gewissen Schrecken erwartet wurde - was heute, den einen oder anderen runden Geburtstag später, irgendwie süß ist.