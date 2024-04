Psychologie:Werden junge Menschen immer unglücklicher?

Von Sebastian Herrmann

Das biographische Tal der Tränen liegt in den Jahren um den 49. Geburtstag. Im Durchschnitt erleben Menschen in dieser Lebensphase ihre am wenigstens erbauliche Zeit: Die Träume der Restjugend sind zerplatzt, die Last der Aufgaben - Arbeit, Pflege, Familie - ist enorm. Dazu kommt, dass die Welkspuren des Körpers nicht mehr zu leugnen sind. Die gute Nachricht aber lautete bislang: Das Glück wartet in den Jahren davor und danach. Das empfundene Lebensglück verlaufe U-förmig, so zeigten frühere psychologische Untersuchungen. Das scheint sich geändert zu haben.