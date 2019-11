In der Tschakka-Welt der Motivationscoaches wird jedes Scheitern fast schon klischeehaft zum Urknall persönlichen Erfolgs hochgejubelt. Wer auf die Schnauze fliegt, der startet danach erst recht wie eine Rakete, so heißt es sinngemäß, um dann gleich von Fehlerkultur, Feedback und so weiter zu schwadronieren. Die Top-Motivierten verbrämen jedes noch so krachende Scheitern sogar zu einer dornigen Chance, die sich der Durchbruchwillige keinesfalls entgehen lassen sollte. Und heißt es nicht ganz bodenständig in sämtlichen Sprichwörtersammlungen: Aus Fehlern wird man klug?