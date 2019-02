17. Februar 2019, 18:57 Uhr Psychologie Endlich läuft es!

Revolutionäre Ideen stammen meist von einzelnen Forschern oder kleinen Teams. In großen Gruppen erstickt Kreativität leicht. Warum ist das so?

Von Sebastian Herrmann

In den Ferien steigt die Produktivität. Klingt komisch, ist aber oft so. Die Personaldecke in der Abteilung ist in dieser Zeit zwar so dünn, dass sie fast durchsichtig ist. Aber trotzdem flutscht es: Alle verbliebenen Kollegen ziehen mit, viele haben kreative Ideen, und trotz hoher Belastung läuft es in Minimalbesetzung verblüffend gut. Bis alle ausgeflogenen Kollegen aus dem Urlaub zurück sind und es wieder knirscht. Manchmal steigen Stress und Frust, je mehr Menschen an einer Sache arbeiten. Gerade haben Soziologen ...