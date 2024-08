Ein Portrait von Lea Hruschka

„Verdammt“, dachte sich Niklas Döbler vor etwa fünf Jahren, als er auf den Treppenstufen im Markushaus der Uni Bamberg saß. Eigentlich hätte er für seine letzte Masterprüfung lernen müssen, so erzählt er es heute, da las er einen Artikel über den Astronauten und Physiker Alexander Gerst. Astrophysik – das hat Döbler immer interessiert, aber nun stand er kurz vor seinem Abschluss in Psychologie. Für seinen Traum vom All ist es nun zu spät, dachte er damals. Stimmt nicht ganz. Heute forscht der 29-Jährige zur Exopsychologie. Diese etwas, wie soll man sagen, speziellere Disziplin der Psychologie geht der Frage nach, wie Menschen über Außerirdische nachdenken. Sie beschäftigt sich aber auch mit der Psyche von Aliens selbst.