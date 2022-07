Von Sebastian Herrmann

Der Vater schlug sich als Taxifahrer durch, die Mutter arbeitete in einem Strickwarenladen. Trotzdem reichte es kaum. "Ich stamme aus einer sehr armen Familie", sagte der amerikanische Unternehmer Sheldon Adelson einmal auf ABC News. Vater, Mutter und die vier Kinder hätten in nur einem Zimmer gelebt. Er wisse sehr genau, woher er stamme, so die unterschwellige Botschaft jenes Mannes, der mit Immobilien, Spielcasinos und anderen Investments zu einem der reichsten Menschen der Welt wurde. Phasenweise besaßen in den USA nur Bill Gates und Warren Buffet größeren Wohlstand als Adelson, der 2021 im Alter von 87 Jahren starb.