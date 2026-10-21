Es gibt kein Medikament dagegen, schon eher helfen Briefe vom Finanzamt, in denen im „Betreff“ Dinge stehen wie: „Ankündigung der Vollstreckung“. Eine ganz eigene Lösung fand Berichten zufolge der französische Schriftsteller Victor Hugo: Er ließ sich beim Schreiben unbekleidet wegschließen, damit er sich nicht ins Getümmel der Straße fortstehlen konnte. Ganz neu also scheint das Phänomen Prokrastination nicht zu sein.
Psychologie„Prokrastination ist ein Problem der Emotionsregulation“
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Viele Menschen neigen zur Prokrastination. Wann man das Problem ernst nehmen sollte, und was man dagegen tun kann. Spoiler: Der feste Wille genügt nicht.
Von Christian Weber
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