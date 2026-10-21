Viele Menschen neigen zur Prokrastination. Wann man das Problem ernst nehmen sollte, und was man dagegen tun kann. Spoiler: Der feste Wille genügt nicht.

Es gibt kein Medikament dagegen, schon eher helfen Briefe vom Finanzamt, in denen im „Betreff“ Dinge stehen wie: „Ankündigung der Vollstreckung“. Eine ganz eigene Lösung fand Berichten zufolge der französische Schriftsteller Victor Hugo: Er ließ sich beim Schreiben unbekleidet wegschließen, damit er sich nicht ins Getümmel der Straße fortstehlen konnte. Ganz neu also scheint das Phänomen Prokrastination nicht zu sein.