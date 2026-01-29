Hausaufgaben. Ein einsames Wort, das einen Schrecken auslösen kann wie der Sturmangriff einer Horde Zombies. Die Kinder mauern, die Eltern nörgeln, und routiniert eskaliert die Situation zum täglichen Wortgefecht. Können die Kinder das bitte nicht einfach gleich machen? Ohne Theater und ohne vorherigen Abnutzungskampf? Ja, ja, keine Lust, langweilig, so viele schöne Alternativen, aber es hilft ja nichts, es muss eben gemacht werden.