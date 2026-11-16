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PopulationsgenetikWo die germanischen Sprachen herkamen

Lesezeit: 3 Min.

Der Runenstein von Karlevi auf Öland, wurde vor rund einem Jahrtausend aufgerichtet.
Der Runenstein von Karlevi auf Öland, wurde vor rund einem Jahrtausend aufgerichtet.
IMAGO/Knut Ulriksson/IMAGO/Ullrich Gnoth

Deutsch, Englisch, Schwedisch: Kam der Vorläufer dieser Sprachen einst mit Einwanderern aus dem Baltikum?

Von Jakob Wetzel

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Für Tacitus waren die Dinge klar. Die Germanen siedelten im Norden zwischen Gebirgen, Donau und Rhein, schrieb der römische Historiker am Ende des ersten Jahrhunderts nach Christus zu Beginn seiner Germania. Und sie seien offensichtlich Ureinwohner und nicht etwa „durch die Einwanderung und den Aufenthalt anderer Völkerschaften vermischt“. Denn, so Tacitus, wer würde schon freiwillig nach Germanien einwandern: Wer würde Asien, Afrika oder Italien verlassen, für dieses „wüste Land mit rauem Klima und düsterem Anblick – zumindest für jeden, dem es nicht Heimat ist?“

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