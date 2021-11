Mit einem neuen Wasserkraftwerk an der Weichsel will Polen anfangen, sich aus der Abhängigkeit von der Kohle zu befreien. Dennoch protestieren Umweltschützer - warum?

Von Astrid Benölken und Tobias Zuttmann

Viel ist nicht los in Siarzewo. Hinter dem Deich bellen zwei Hofhunde, Möwen stehen in der Luft, getragen vom Wind, der über die Weichsel fegt, und bei jedem Schritt entlang des Ufers stäuben Schmetterlinge hoch - rote Tagpfauenaugen, die in der Böschung sitzen. In dem polnischen Dorf nordwestlich von Warschau leben 225 Menschen, zu sehen ist von ihnen niemand. Doch der Ort steht im Mittelpunkt einer hitzig geführten Debatte. Denn hier soll für rund eine Milliarde Euro ein neues Wasserkraftwerk gebaut werden, das größte des Landes.