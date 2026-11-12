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AtmosphärenphysikPolarwirbel jetzt schon zusammengebrochen: Was ist da los?

Lesezeit: 3 Min.

Der Himmel über Spitzbergen: Die horizontalen Ausdehnungen des Polarwirbels können bis zu 1000 Kilometer betragen.
Der Himmel über Spitzbergen: Die horizontalen Ausdehnungen des Polarwirbels können bis zu 1000 Kilometer betragen.
Steven Kazlowski/Imago/Nature Picture Library

Die Luftzirkulation über dem Nordpol ist zeitweise zum Erliegen gekommen – so früh in der Saison wie noch nie. Wie es dazu kam und ob es etwas für den Winter bedeutet.

Von Theresa Palm

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Am Mittwoch hat der Polarwirbel seine Richtung umgekehrt: Das zeigen Daten des Dienstes Ozone Watch der US-Weltraumbehörde Nasa. Am 11.11. fielen die Winde demnach kurz auf null und wechselten dann die Richtung. Das Ereignis ist so früh eingetreten wie noch nie seit Beginn der satellitengestützten Datenreihe im Winter 1978/79. Schon im Oktober hatte sich der Polarwirbel in zwei Tiefzentren aufgespalten und ausgebremst. Er kehrt sich normalerweise, wenn überhaupt, dann zwischen Dezember und März um.

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