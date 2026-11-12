Die Luftzirkulation über dem Nordpol ist zeitweise zum Erliegen gekommen – so früh in der Saison wie noch nie. Wie es dazu kam und ob es etwas für den Winter bedeutet.

Am Mittwoch hat der Polarwirbel seine Richtung umgekehrt: Das zeigen Daten des Dienstes Ozone Watch der US-Weltraumbehörde Nasa. Am 11.11. fielen die Winde demnach kurz auf null und wechselten dann die Richtung. Das Ereignis ist so früh eingetreten wie noch nie seit Beginn der satellitengestützten Datenreihe im Winter 1978/79. Schon im Oktober hatte sich der Polarwirbel in zwei Tiefzentren aufgespalten und ausgebremst. Er kehrt sich normalerweise, wenn überhaupt, dann zwischen Dezember und März um.