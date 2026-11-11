Die Luftzirkulation über dem Nordpol könnte dieser Tage zum Erliegen kommen, so früh im Winter wie noch nie. Wie es dazu kommt und was es für den Winter bedeutet.

Etwa am Mittwoch könnte der Polarwirbel seine Richtung umkehren: Das sagen Modelle des Europäischen Zentrums für mittelfristige Wettervorhersage (ECMWF) und des Dienstes Ozone Watch der US-Weltraumbehörde Nasa vorher. Es wäre so früh wie noch nie seit Beginn der satellitengestützten Datenreihe im Winter 1978/79. Schon im Oktober hat sich der Polarwirbel in zwei Tiefzentren aufgespalten und ausgebremst. Er kehrt sich normalerweise, wenn überhaupt, dann zwischen Dezember und März um.