Zum Hauptinhalt springen

AtmosphärenphysikPolarwirbel jetzt schon vor dem Zusammenbruch: Was ist da los?

Lesezeit: 3 Min.

Veränderungen in der Stratosphäre über dem Nordpol können sich auf die ganze Welt auswirken.
Veränderungen in der Stratosphäre über dem Nordpol können sich auf die ganze Welt auswirken.
IMAGO/Cavan Images

Die Luftzirkulation über dem Nordpol könnte dieser Tage zum Erliegen kommen, so früh im Winter wie noch nie. Wie es dazu kommt und was es für den Winter bedeutet.

Von Theresa Palm

SZ bei Google bevorzugen

Etwa am Mittwoch könnte der Polarwirbel seine Richtung umkehren: Das sagen Modelle des Europäischen Zentrums für mittelfristige Wettervorhersage (ECMWF) und des Dienstes Ozone Watch der US-Weltraumbehörde Nasa vorher. Es wäre so früh wie noch nie seit Beginn der satellitengestützten Datenreihe im Winter 1978/79. Schon im Oktober hat sich der Polarwirbel in zwei Tiefzentren aufgespalten und ausgebremst. Er kehrt sich normalerweise, wenn überhaupt, dann zwischen Dezember und März um.

Zur SZ-Startseite

Klima
:Könnten Sie den Klimawandel erklären?

Selbst wer meint, den Treibhauseffekt halbwegs verstanden zu haben, liegt meistens ziemlich falsch, was vielleicht schon mit dem Namen zu tun hat. Wie es wirklich funktioniert.

SZ PlusVon Benjamin von Brackel, Marlene Weiß (Text) und Julia Schubert (Infografik)

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite