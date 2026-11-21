Während die USA die Öl- und Gasförderung rücksichtslos vorantreiben und US-Präsident Donald Trump den Klimawandel leugnet, zeigt sich die Realität des Klimawandels bereits unerbittlich. Das ist auch den Teilnehmern der Weltklimakonferenz COP 31 im türkischen Antalya bewusst. In dieser Folge von „Auf den Punkt“ warnt der renommierte Physiker Harald Lesch vor der Leugnung der immensen Probleme, die auf uns zukommen.

„Die Natur ist kein Parteimitglied“, sagt Lesch – hier zählen Messungen, nicht Meinungen. Und die Fakten seien beängstigend: In naher Zukunft steuern wir auf eine Erderwärmung von etwa drei Grad zu. Das hat katastrophale Folgen, die wir bereits jetzt immer wieder zu spüren bekommen. Extremwetterereignisse wie Starkregen, Dürren und Waldbrände werden zur Normalität. Ernährungskrisen, Wassermangel und Fluchtbewegungen von Milliarden Menschen werden voraussichtlich zu massiven Konflikten führen.

Dabei kritisiert Harald Lesch, Professor an der Ludwig-Maximilians-Universität in München, die weit verbreitete Resignation, denn global wachse der Ausbau erneuerbarer Energien exponentiell. Wenn Menschen selbst an der Energiewende beteiligt würden, dann ändere sich auch die Stimmung, prophezeit Lesch. So seien Energiegenossenschaften der größte Hebel für jeden Einzelnen, etwas gegen den Klimawandel zu tun.

Zum Weiterlesen:

Die USA nehmen nicht an der COP 31 in Antalya teil. Hier wird beschrieben, wie US-Klimaschützer auf den Tag hoffen, an dem Trump nicht mehr US-Präsident ist.

Wie schwierig und teuer Klimaanpassung ist, das ist hier an dem Beispiel der teuren Begrünung in München beschrieben.

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