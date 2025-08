Bis 2050 soll sich die weltweite Plastikproduktion verdoppeln, ein großer Teil dieser Flut dürfte in der Umwelt landen. Also Schluss mit Plastik? Experten haben bessere Vorschläge.

Von Hanno Charisius

Wer in diesen Wochen an einem Strand entlangspaziert und keinen Plastikmüll am Wassersaum sieht, hat entweder Glück mit der Meeresströmung vor der Küste. Oder er sollte sich bei dem Reinigungstrupp bedanken, der vermutlich morgens aufgeräumt hat. Ein plastikfreier Strand ist heute ähnlich wahrscheinlich wie ein Glas Wasser ohne Mikroplastik – das Zeug ist einfach überall.