Nach Mikroplastik wurde erstmals auch Nanoplastik in den Alpen nachgewiesen. Die meisten Teilchen reisen offenbar aus Städten an.

Von Andrea Hoferichter

Die knallrote Wetterwarte auf dem Gipfel des Hohen Sonnblick in Österreich ist selbst aus der Ferne kaum zu übersehen. Was sich im Schnee daneben abspielt, lässt sich hingegen nicht einmal mithilfe von Mikroskopen erkennen. Fast täglich landen viele Milliarden Plastikteilchen, die kleiner sind als 200 millionstel Millimeter und damit so winzig wie Viren, auf einem Quadratmeter Winterweiß. Zu diesem Schluss kommt ein internationales Team, das ein neues Nachweisverfahren für den Nanoplastikgehalt entwickelt hat. Der Studie zufolge werden die meisten Plastikkrümel aus Städten angeweht, viele über mehrere hundert Kilometer, aus London, Paris und Amsterdam.

Nanoplastik entsteht, wenn Kunststoffe immer weiter zerbröseln, durch den Einfluss von UV-Licht, Wind und Wetter. Es ist sozusagen das Endstadium des Plastikzerfalls, ganz gleich, ob am Anfang eine Zahnbürste, ein Gartenmöbel oder Fischernetz war, Abrieb von Autoreifen oder Fasern aus Fleece-Jacken. Weil die Nanopartikel ähnlich klein sind wie Biomoleküle, gelten sie als besonders bedenklich. Sie können eingeatmet oder geschluckt werden, sich womöglich im Körper verteilen und laut Laborexperimenten sogar Zellmembranen durchdringen - mit unklaren Folgen für Mensch und Natur.

Bereits vor zweieinhalb Jahren wurden in den Schweizer Alpen beachtliche Mengen Mikroplastik gefunden, also Teilchen mit Durchmessern zwischen einem Tausendstel und fünf Millimetern. Doch der Nachweis der kleineren Nanoplastikpartikel gilt als besonders schwierig und war lange nicht im Fokus der Wissenschaft. Auch die Forscher um Rupert Holzinger von der Utrecht Universität in den Niederlanden hatten ursprünglich andere Pläne, als sie vor ein paar Jahren neben der Wetterwarte sechs Wochen lang täglich Schnee in Fläschchen schaufelten. "Eigentlich wollten wir die Proben mit einer neuen Messmethode auf Feinstaub untersuchen. Das Nanoplastik war anfangs nur Beifang", sagt Holzinger.

Doch das Thema ließ die Forscher nicht mehr los und sie entwickelten ein neues Analyseverfahren. Dazu tauten sie die Schneeproben vom Sonnblick im Labor auf, filterten alle Teilchen heraus, die kleiner als 200 Nanometer waren, erhitzten diese Mischung auf bis zu 300 Grad Celsius und analysierten den Dampf in einem Massenspektrometer. In den Messsignalen suchten sie nach charakteristischen Mustern verschiedener Plastiksorten - und wurden fündig. Danach waren die Kunststoffe PET (Polyethylenterephthalat) und PP (Polypropylen) am häufigsten im Schnee vertreten. Reifenabrieb hingegen, der beim Mikroplastik den Löwenanteil ausmacht, wurde kaum gefunden. Eine Erklärung dafür hat das Team bislang nicht.

"Wir haben außerdem die Gesamtmasse der Nanoplastikmischungen in einem Milliliter geschmolzenen Schnee gemessen und daraus Depositionsraten abgeleitet", sagt Holzinger. Die eingetragenen Kunststoffmengen schwankten stark, stiegen aber selbst dann, wenn es nicht geschneit hatte. Offenbar rieselten die Plastikbrösel auch bei Sonnenschein zu Boden. Grob geschätzt schlug sich in einer Woche knapp ein Milligramm Nanoplastik auf einem Quadratmeter Schnee nieder, was mindestens 200 Milliarden Teilchen entspricht. Diese Zahl klinge natürlich deutlich dramatischer, gibt der Forscher zu. "Wie sie zu bewerten ist, hängt letztlich davon ab, ob sie tatsächlich Schaden anrichtet. Und das wissen wir eben nicht."

Nordpol, Südpol, Berggipfel: Die Kunststoff-Teilchen haben sich über die ganze Welt verteilt

Die Herkunft der Partikel sehen die Forschenden hingegen klarer. Weil sich die winzigen Teilchen wie ein Gas verhalten, das mit der Luft strömt, konnte das Team Wettermodelle nutzen, um die Wege sogenannter Luftpakete zurückzuverfolgen. "Wir haben sozusagen berechnet: Wo und wie lange war ein Luftpaket, das am Ende auf dem Sonnenblick landet, vorher im Kontakt mit Oberflächen in Europa", sagt Dominik Brunner von der Forschungsanstalt EMPA in der Schweiz, der für die Simulationen verantwortlich war. Demnach wurde umso mehr Nanoplastik auf dem Sonnblick gefunden, je länger das entsprechende Luftpaket zuvor über städtischen Gebieten gehangen hatte. Ein Teil könnte sogar aus dem Atlantik in die Alpen geweht worden sein.

Ulrike Braun vom Umweltbundesamt findet es gut, dass die Luft als Quelle für kleine Plastikteilchen mehr Aufmerksamkeit bekommt. "Den Transportpfad Luft hatte ja lange keiner so recht auf dem Schirm, weil klar war, dass dort vor allem Nanopartikel unterwegs sind. Und die konnte man eben bisher nicht gut abbilden", sagt sie. Das neue Verfahren habe Hand und Fuß und die ermittelten Mengen seien plausibel. Fraglich sei nur, ob die Methode auch für Routinemessungen tauge. "Wir brauchen einfach nicht mehr die eine spektakuläre Messung, die zeigt, dass superviele Kunststoffpartikel in der Luft sind. Wir wissen ja schon, dass sie überall sind, am Nordpol, am Südpol und natürlich auch in den Alpen. Was wir brauchen, sind 100 Messungen an einem Ort, ein zuverlässiges Monitoring", sagt Braun. Ein solches stehe allerdings auch noch in Sachen Mikroplastik aus, unter anderem weil Standards zur Probennahme fehlten.

"Wir sind noch ganz am Anfang", räumt Holzinger ein. Die neue Analysemethode dauere zwar nur maximal zwei Stunden, sei aber für Routinemessungen noch zu aufwendig. Außerdem fehlten Referenzpartikel, mit denen sich die Messinstrumente eichen ließen. "Wir müssen die Verfahren jetzt robuster, genauer und auch bedienungsfreundlicher machen", betont der Forscher. Gelingt das, können womöglich bald weitere offene Fragen beantwortet werden, zum Beispiel wie viele Kunststoffteilchen andernorts in der Luft hängen. Denn eins ist sicher: Eine Plastikbrise weht nicht nur in den Alpen.