Von Joachim Laukenmann

Seine Schwerkraftwirkung auf andere Himmelskörper scheint ihn zu verraten: Ein verborgener Planet könnte am Rande unseres Sonnensystems seine Bahn ziehen. Das zumindest legen Computersimulationen von zwei in Japan forschenden Astronomen nahe. Demnach soll der vermutete neunte Planet etwa eineinhalb- bis dreimal so schwer sein wie die Erde, schreiben Patryk Lykawka und Takashi Ito in The Astronomical Journal.