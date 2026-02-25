Der österreichische Kommunikationswissenschaftler Stefan Weber erhebt in einem Blogbeitrag Plagiatsvorwürfe gegen die renommierte Medizinethikerin Alena Buyx. Sie ist Direktorin des Instituts für Geschichte und Ethik der Medizin an der Technischen Universität München und war bis 2024 Vorsitzende des Deutschen Ethikrats. Buyx äußerte sich während der Corona-Pandemie häufig öffentlich zu den Schutzmaßnahmen der Pandemie.
WissenschaftPlagiatsvorwürfe gegen Ex-Ethikrat-Vorsitzende Alena Buyx
Ein Salzburger Kommunikationswissenschaftler will in der Dissertation der bekannten Medizinethikerin Auffälligkeiten entdeckt haben. Eine Prüfung durch die Universität steht noch aus.
Von Felix Hütten
