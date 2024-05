Physikerin Loredana Gastaldo will die Masse des Neutrinos bestimmen. Aber wie wiegt man das leichteste Teilchen des Universums, das womöglich sogar zu leicht für die präziseste Wage der Welt ist?

Von Christian J. Meier

Loredana Gastaldo hat ihr Forscherleben dem leichtesten Ding des Universums gewidmet. Eigentlich wollte sie 1999 ihre Diplomarbeit am europäischen Kernforschungszentrum Cern in der Schweiz beginnen. Doch einer ihrer Professoren in Genua begeisterte sie für ein damals exotisches Projekt: die Messung der Masse des Neutrinos. „Ich wusste sofort: Das ist das Experiment meines Lebens“, sagt die Physikerin.