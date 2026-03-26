Es war kurz vor dem Experiment Glückssache, mit Stefan Ulmer sprechen zu können. Alle wollten sie plötzlich mit dem Physiker reden, der Antimaterie in einem Laster herumfahren lässt. Und Ulmer gab geduldig Auskunft. Etwas überrascht von dem ganzen Rummel wirkte er, aber durchaus gelassen. Schließlich kam es ihm auf die Technik an, und die hatten seine Kollegen und er im Griff.
WissenDer Mann, der 92 Antiprotonen transportiert hat
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Dem Physiker Stefan Ulmer ist am Forschungszentrum Cern bei Genf bisher Unerreichtes geglückt. Vielleicht, weil Messungen seine Leidenschaft sind.
Von Marlene Weiß
Physik:Hallo, Ihre Antimaterie-Bestellung ist da!
Am Dienstag wollen Physiker am Cern erstmals Antimaterie transportieren. Wozu – und kann das schiefgehen?
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