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WissenDer Mann, der 92 Antiprotonen transportiert hat

Lesezeit: 3 Min.

Stefan Ulmer freut sich, dass in diesem Laster dank seiner Arbeit Antimaterie transportiert wurde.
Stefan Ulmer freut sich, dass in diesem Laster dank seiner Arbeit Antimaterie transportiert wurde. Christiane Oelrich/dpa

Dem Physiker Stefan Ulmer ist am Forschungszentrum Cern bei Genf bisher Unerreichtes geglückt. Vielleicht, weil Messungen seine Leidenschaft sind.

Von Marlene Weiß

Es war kurz vor dem Experiment Glückssache, mit Stefan Ulmer sprechen zu können. Alle wollten sie plötzlich mit dem Physiker reden, der Antimaterie in einem Laster herumfahren lässt. Und Ulmer gab geduldig Auskunft. Etwas überrascht von dem ganzen Rummel wirkte er, aber durchaus gelassen. Schließlich kam es ihm auf die Technik an, und die hatten seine Kollegen und er im Griff.

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