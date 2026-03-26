Es war kurz vor dem Experiment Glückssache, mit Stefan Ulmer sprechen zu können. Alle wollten sie plötzlich mit dem Physiker reden, der Antimaterie in einem Laster herumfahren lässt. Und Ulmer gab geduldig Auskunft. Etwas überrascht von dem ganzen Rummel wirkte er, aber durchaus gelassen. Schließlich kam es ihm auf die Technik an, und die hatten seine Kollegen und er im Griff.