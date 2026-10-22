Infolge einer weltweiten Sicherheitslücke in der weit verbreiteten Programmiersprache PHP bleiben weiterhin Internetseiten in Deutschland vom Netz, einige sind jedoch wieder online. Weltweit habe es „Millionen“ Versuche von Hackern gegeben, die Schwachstelle auszunutzen, sagte der Chef des IT-Unternehmens Cloudflare, Matthew Prince, dem britischen Sender Sky News.

Die Homepages der Ministerien der baden-württembergischen Landesregierung waren am Donnerstagmorgen weitgehend wieder erreichbar, während die Seiten zahlreicher größerer Städte weiter abgeschaltet waren. Wieder freigeschaltet waren zudem viele Internetseiten in Rheinland-Pfalz, Saarland, Thüringen oder Bayern. Einige Universitäten wie die in Heidelberg und Konstanz blieben zunächst weiter vom Netz.

CDU-Politiker warnt vor neuer Dimension der Cyberbedrohung

Der Vorsitzende des Parlamentarischen Kontrollgremiums für die Geheimdienste, Marc Henrichmann, warnte angesichts der schwerwiegenden Sicherheitslücke in der Programmiersprache PHP vor einer neuen Dimension der Cyberbedrohung. „Wir erleben einen Wendepunkt“, sagte der CDU-Politiker dem Handelsblatt. Künstliche Intelligenz (KI) mache aus Schwachstellen, die bisher als kaum ausnutzbar gegolten hätten, in kurzer Zeit „echte Einfallstore“.

„Das ist eine der ernstesten Sicherheitslücken der vergangenen Jahre“, sagte der CDU-Politiker. Die Schwachstelle betreffe einen Großteil der Websites weltweit und sei damit „ein Problem für die gesamte digitale Infrastruktur“. Der Fall zeige auch, wie verwundbar staatliche Einrichtungen seien, wenn zentrale Software über Jahre unentdeckte Fehler enthalte.

Hintergrund ist eine neu entdeckte Sicherheitslücke, die weltweit das Fundament zahlreicher Webseiten und Onlinedienste ins Wanken bringt. Kriminelle könnten die Schwachstellen ausnutzen, lautet die Warnung. Betroffen ist die weit verbreitete Programmiersprache PHP, auf der ein Großteil des gesamten Internets basiert - von einfachen Blogs über große Nachrichtenportale bis hin zu komplexen Onlineshops und Content-Management-Systemen wie WordPress.

Auch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) gab eine offizielle Cybersicherheitswarnung heraus. Es müssten rasch Sicherheitsupdates installiert werden, hieß es. Von den Schwachstellen gehe ein großes Bedrohungspotenzial aus.

Bislang ist nicht genau bekannt, wie die PHP-Fehler entdeckt worden sind. Es spricht aber viel dafür, dass sie durch den massiven Einsatz von künstlicher Intelligenz aufgespürt wurden - auch weil die Sicherheitslücken zuvor jahrzehntelang übersehen worden waren. KI spielt aber auch bei dem Bedrohungsszenario eine Rolle: Angreifer können künstliche Intelligenz einsetzen, um die Schwachstellen der ungeschützten PHP-Server zu scannen und Angriffe in Sekundenschnelle ohne manuellen Aufwand im großen Stil vorzunehmen. KI wirkt in dieser Krise somit als Katalysator auf beiden Seiten - beim Angreifen wie beim Verteidigen.

Für normale Internetnutzer besteht beim alltäglichen Surfen auf dem Smartphone oder PC zunächst kein direkter Handlungsbedarf, da sich die Sicherheitslücke nicht auf den Endgeräten der Anwender befindet, sondern auf den Servern im Hintergrund. Dennoch können Verbraucher indirekt betroffen sein - etwa durch Ausfälle wichtiger Onlinedienste oder potenzielle Datenabflüsse auf nicht rechtzeitig geschützten Webseiten. Wenn eine Website, ein Bürgerportal oder ein Onlineshop die betroffene PHP-Version nutzt und nicht rechtzeitig geschützt wurde, können Angreifer über den Schadcode Zugriff auf die dahinterliegenden Datenbanken erlangen. Dadurch könnten sensible Kundendaten, Passwörter oder Kontaktdaten abfließen.

Entwarnung kann erst gegeben werden, wenn die breite Masse der Webhoster und Systemadministratoren die Sicherheitsupdates eingespielt hat. Systeme und veraltete PHP-Versionen, für die es keine offiziellen Updates mehr gibt, müssen von den Betreibern isoliert oder abgeschaltet werden, um dauerhafte Einfallstore für Cyberkriminelle zu verhindern.

Hinweis: In der ersten Fassung des Artikels hieß es in der Überschrift: „Millionen“ Hacker hätten versucht, Schwachstellen auszunutzen, aber es hätte heißen müssen: „Millionen“ Versuche, die Schwachstellen auszunutzen.