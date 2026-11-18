Ewigkeitschemikalien reichern sich in der Umwelt an und gefährden die Gesundheit. Doch die Kontrollen in der EU sind lückenhaft und die Verfahren zur Regulierung zu langsam, kritisiert der Europäische Rechnungshof.

Die Menschen in Europa sind schlecht vor besonders langlebigen und gesundheitsschädlichen PFAS-Chemikalien geschützt. Das ist das Fazit des Europäischen Rechnungshofs in seinem Sonderbericht zu den sogenannten Ewigkeitschemikalien. Die Prüfer kommen zu einem klaren Urteil: Die Verfahren zur Regulierung dieser Stoffe in der EU sind zu langwierig, die Kontrollen lückenhaft und die Grenzwerte für Lebensmittel und Trinkwasser nicht auf dem neuesten Stand.