Von Marlene Weiß

Peter Higgs hatte genug Zeit, sich vorzubereiten, und er nutzte sie. Im Oktober 2013 war es absehbar, dass ihn wohl ein Nobelpreis ereilen würde, also hatte er rechtzeitig die Falschinformation gestreut, dass er in den schottischen Highlands unterwegs sei, so jedenfalls berichtet es der Physiker Frank Close in seinem Buch "Elusive". In Wirklichkeit war Higgs laut Close am Morgen des Tags der Verkündung des Physikpreises daheim in seiner Wohnung in Edinburgh, aber nicht mehr lange: sicher ist sicher. Er machte sich in einem unauffälligen Parka auf zum Bus nach Leith, ein etwa fünf Kilometer entferntes Hafenviertel. Sollte der Nobelpreis ruhig kommen. Peter Higgs, damals 84 Jahre alt, aber noch fit dank ebenso vielen Treppenstufen zu seiner Wohnung im dritten Stock und einer lebenslangen Leidenschaft für lange Spaziergänge, würde nicht erreichbar sein.