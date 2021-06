Durchschnittlich drei Kilogramm Pflanzenschutzmittel werden in Deutschland jährlich pro Hektar Ackerland ausgebracht. Große Mengen davon gelangen auch dorthin, wo sie nicht hin sollen - in Seen und Flüsse.

Ein bundesweites Monitoring zeigt: In kleinen Gewässern landen viel mehr Pflanzenschutzmittel als erlaubt. Was läuft hier falsch?

Von Tina Baier

Fast drei Kilogramm Pflanzenschutzmittel werden jährlich pro Hektar auf den Äckern in Deutschland verteilt. Viel mehr davon als bisher gedacht gelangt in Gewässer und schädigt dort Tiere und Pflanzen. Das zeigt eine aktuelle Untersuchung des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung (UFZ) in Leipzig, die vom Umweltbundesamt in Auftrag gegeben worden ist.