Als im Mittelalter die Pest über Europa hereinbrach, wussten die Menschen nicht, wie ihnen geschah. Die Seuche verbreitete sich in Windeseile, nach wenigen Jahren waren ganze Landstriche entvölkert. Wie viele Menschen in Europa starben, darüber gehen die Schätzungen auseinander, doch der Kontinent war von 1347 an ein anderer. Über Jahrhunderte kehrte die Seuche wieder und blieb ein ständiger Schrecken. Wie konnte das geschehen?