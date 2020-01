Der Hader lauert immer irgendwo im Gestrüpp der eigenen Unzulänglichkeiten, stets bereit, seine Zähne in die wunde Seele zu schlagen. Es reichen Kleinigkeiten, um ihn hervorzulocken und an sich selbst zu leiden. Vielleicht hat sich in der Arbeit mal wieder die Zeit irgendwo im Internet aufgelöst. Nachrichtenseiten, Texte, Fotos, Filme, Tweets haben so laut "klick mich, klick mich!" geplärrt, dass es nicht anders ging, als sich abzulenken und rumzutrödeln. Zack, war der Tag vorbei und nichts erledigt. Mist.