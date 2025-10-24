Zum Hauptinhalt springen

PsychologieFreundlich, aber schlecht bezahlt: Was Persönlichkeit mit Gehalt zu tun hat

Lesezeit: 3 Min.

Warmherzigkeit und Freundlichkeit zahlen sich im Berufsleben nicht zwangsläufig aus.
Forscher haben untersucht, welche Charaktereigenschaften eher zu hohem Lohn führen. Überraschung: Nett sein lohnt sich nicht immer.

Von Sebastian Herrmann

Als Arbeitnehmer Vorgesetzte um eine Gehaltserhöhung zu ersuchen, bereitet ähnliches Vergnügen wie barfuß durch ein finsteres Zimmer voller Legosteine zu laufen. Wobei sowohl das Ausmaß des Unbehagens als auch die Erfolgsaussichten solcher Lohnverhandlungen natürlich von der Persönlichkeit der Bittsteller abhängen. Selbstsichere, streitlustige Menschen tragen ihre Forderung im Vergleich zu den zurückhaltenden Zweiflern überzeugt und forsch vor und haben damit auch eher Erfolg.

