Als Arbeitnehmer Vorgesetzte um eine Gehaltserhöhung zu ersuchen, bereitet ähnliches Vergnügen wie barfuß durch ein finsteres Zimmer voller Legosteine zu laufen. Wobei sowohl das Ausmaß des Unbehagens als auch die Erfolgsaussichten solcher Lohnverhandlungen natürlich von der Persönlichkeit der Bittsteller abhängen. Selbstsichere, streitlustige Menschen tragen ihre Forderung im Vergleich zu den zurückhaltenden Zweiflern überzeugt und forsch vor und haben damit auch eher Erfolg.
PsychologieFreundlich, aber schlecht bezahlt: Was Persönlichkeit mit Gehalt zu tun hat
Lesezeit: 3 Min.
Forscher haben untersucht, welche Charaktereigenschaften eher zu hohem Lohn führen. Überraschung: Nett sein lohnt sich nicht immer.
