Von Charlotte Geißler

Männer wollen attraktive Partnerinnen, Frauen vor allem reiche. Das stimmt so gewiss nicht in seiner Absolutheit, aber die Tendenz finden Forschende immer wieder in ihren Arbeiten. Umso überraschender ist jetzt das Ergebnis einer Studie, die in der Fachzeitschrift Proceedings of the Royal Society B veröffentlicht wurde. Ein internationales Forscherteam um Kathryn Walter von der University of California in Santa Barbara hatte fast 15 000 Menschen aus 45 Ländern zu ihren Partnerwünschen befragt. Dabei zeigte sich: Die Ansprüche der Frauen und Männer sind reichlich flexibel - und werden in der Not schnell angepasst.