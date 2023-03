Renovierungsarbeiten an der Kathedrale Notre-Dame: Das Wahrzeichen von Paris soll bereits im nächsten Jahr wieder für Besucher zugänglich sein.

Nach dem Brand von Notre-Dame haben Archäologen eine erstaunliche Entdeckung gemacht: Die Pariser Kirche ist der erste Bau seiner Art, in der Eisenklammern die Steine fixierten. Das gab den Architekten ganz neue Möglichkeiten.

Von Hubert Filser

Im April 2019, als das Feuer den Dachstuhl von Notre-Dame in Paris zerfraß und den markanten Vierungsturm zum Einsturz brachte, hätte Maxime L'Héritier wohl nicht gedacht, dass diese gewaltige Zerstörung Jahre später zu einer überraschenden Erkenntnis führen würde: nämlich zu der, dass die Baumeister der Kathedrale weit innovativer in ihrer Konstruktion vorgegangen waren als bisher gedacht. Der Pariser Archäologe saß in der Metro, als ihn ein Freund anrief und von der Katastrophe erzählte, und wenig später fuhr sein Zug über die Seine, mit Blick auf die Flammen.