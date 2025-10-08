Die Figuren haben Reisende von Beginn an fasziniert. Viele Tonnen schwer, teils mehr als acht Meter hoch, standen einst wohl mehr als 1000 monumentale Steinfiguren, sogenannte Moai, auf der Osterinsel im Südostpazifik. Heute stehen die einen aufgereiht auf Plattformen, andere liegen umgekippt am Wegesrand, und bis heute lassen sie nicht nur die Besucher, sondern auch Wissenschaftler rätseln: Wie haben die Menschen diese tonnenschweren Kolosse nur über die Insel transportiert?