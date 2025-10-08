Die Figuren haben Reisende von Beginn an fasziniert. Viele Tonnen schwer, teils mehr als acht Meter hoch, standen einst wohl mehr als 1000 monumentale Steinfiguren, sogenannte Moai, auf der Osterinsel im Südostpazifik. Heute stehen die einen aufgereiht auf Plattformen, andere liegen umgekippt am Wegesrand, und bis heute lassen sie nicht nur die Besucher, sondern auch Wissenschaftler rätseln: Wie haben die Menschen diese tonnenschweren Kolosse nur über die Insel transportiert?
ArchäologieWie die Moai-Statuen über die Osterinsel wanderten
Lange diskutierten Forscher, wie die Bewohner der Osterinsel ihre berühmten Statuen transportieren konnten. Es war wohl einfacher als gedacht.
Von Jakob Wetzel
Das Geheimnis der Osterinsel:Ist die Osterinsel das beste Beispiel für eine ökologische Katastrophe?
Oder genau das Gegenteil? Lange galt sie Paradebeispiel dafür, was geschieht, wenn Menschen Raubbau an der Natur betreiben. Doch Satellitenbilder wecken nun Zweifel an der Geschichte.
