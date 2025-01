Von Andreas Frei

Bis zu 1000 Weiße Haie lebten einst vor Gaansbai, in einer Bucht in der Nähe von Kapstadt in Südafrika. Mehrere Anbieter lockten hier Touristinnen und Touristen zu Tauchgängen im Haikäfig oder anderen Abenteuern mit den Raubfischen. Doch dann wurden die berüchtigten Jäger der Meere selbst zu Gejagten.