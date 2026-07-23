Es sollte eigentlich nur ein gemütlicher Schnorchelausflug in den Golf von Kalifornien werden, klar, man hoffte darauf, ein paar Wale zu sehen. Aber planen lässt sich das nicht. Was die Leiterinnen der Tauchsafari, Fernanda Nieto und Kathryn Ayres, jedoch mit ihren Gästen zu Gesicht bekamen, wurde bislang noch nie beobachtet. Zum Glück hatten sie eine Videokamera dabei.

Das Video zeigt, wie sich eine Gruppe Orcas an der Tauchstelle im Wasser tummelt. Einer der Wale hält schließlich einen toten Mondfisch, genauer gesagt einen Spitzschwanz-Mondfisch, mit dem Maul fest, ein zweiter nimmt Anlauf, schießt auf den Fisch zu und rammt ihn mit solcher Wucht, dass der Kadaver zerplatzt.

Orca hold-to-ram behavior Kathryn Ayres

Kathryn Ayres filmt die Szene, der Zusammenstoß zwischen Wal und Fisch ist deutlich zu hören und während sich die Fischfetzen im Wasser verteilen, hört man Ayres „Oh mein Gott!“ in den Schnorchel rufen. Das war vor gut zwei Jahren, am 29. Juli 2024.

Im Fachjournal Frontiers in Ethology berichtet Ayres, die für die Meeresschutzorganisation Beneath the Waves in Boston arbeitet, zusammen mit Meeresbiologen über das Verhalten der Orcas. In ihrem Aufsatz beschreiben die Fachleute auch eine ähnliche Szene, die im September 2025 ebenfalls von einer Tauchergruppe im Golf von Kalifornien gefilmt wurde: Ein Mondfischkadaver wird von einem Orca im Wasser festgehalten, ein zweiter rammt den Fisch, dass die Fetzen fliegen.

„Die Kraft wahrzunehmen, mit der der Orca in den Fisch einschlug, war beeindruckend“, sagt Fernanda Nieto, die Chefin der Tauchschule, die den Trip im Juli 2024 organisiert hatte. „Aber noch erstaunlicher war, die Koordination zwischen dem haltenden Wal und dem zuschlagenden.“ Beide Videos zeigen, dass der Wal, der den Fisch zunächst mit dem Maul hält, kurz vorm Einschlag loslässt.

Es ist unklar, ob das für die Tiere eine Art Spiel ist, oder ob es ihre Art ist, Hackfleisch zu machen, um Jungtieren diese Art der Beute zu erschließen. Mondfische sind von einer gallertartigen Kollagenschicht umgeben, die womöglich für junge Orcas nicht leicht zu erschließen ist. In beiden Videos sieht man jedenfalls nach dem Zusammenstoß Jungtiere durch die Fischfetzen tauchen und davon fressen. Die älteren Tiere hingegen reißen Fetzen aus dem Kadaver. „Wir glauben, dass sie den Jungtieren beim Fressen helfen wollen“, sagt Kathryn Ayres, doch Orcas seien auch bekannt dafür, dass sie mit ihrem Essen spielen.

Begegnungen zwischen Orcas und Mondfischen gehen für Letztere meist nicht gut aus

Orcas fallen immer wieder durch kreative Jagdtechniken und gemeinschaftliches Vorgehen auf. Sie erzeugen gemeinsam Wellen, um schmackhafte Robben von Eisschollen zu werfen, sie attackieren gemeinsam größere Wale. Auch konnten Meereskundler bereits beobachten, wie Orcas Wal-Haie angreifen: Einige Tiere versuchen, mit ihren Mäulern die riesigen Fische zu fixieren, während andere sie rammen und Bauch und Flanken aufreißen, um an die besonders nahrhaften Innereien zu kommen.

Auch Begegnungen zwischen Orcas und Mondfischen wurden bereits reichlich beschrieben – sie gehen zumeist nicht gut aus für die Fische. Die treiben sich gern an der Wasseroberfläche herum und werden so zur leichten Beute für die Schwertwale. Im Golf von Kalifornien wurden die Meeressäuger auch bereits dabei beobachtet, wie sie den großen Fischen Wunden zufügen, um an die fettreichen Organe zu kommen. Doch das nun von den Taucherinnen gefilmte Verhalten ist neu im Repertoire der kreativen Tiere.

Da die Mondfische bei beiden Zusammenstößen bereits zuvor tot waren, halten die Forschenden dieses Zerkleinern der Beute nicht für eine Jagdtechnik, argumentieren sie in ihrem Fachartikel. Es könnte aber auch Anschauungsunterricht für die Jungtiere gewesen sein, die neue Jagdtechniken lernen sollen. Oder tatsächlich nur ein Spiel.

Aus dem Mittelmeerraum gibt es immer wieder Berichte über Orcas, die Boote rammen. Verhaltensforscher interpretieren das als Spiel, bei dem die Meeressäuger ihre Selbstwirksamkeit erproben.