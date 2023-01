Freiwillige fischen tote Fische und Schnecken aus der Oder in Widuchowa, Polen. Experten bezeichnen das Fischsterben in der Oder als die schlimmste Umweltkatastrophe in der Region seit Beginn der Aufzeichnungen.

Trotz des Fischsterbens im Sommer wird weiter salzhaltiges Abwasser in die Oder geleitet. Das ist ein Skandal.

Kommentar von Tina Baier

Was muss eigentlich noch passieren? Fische mit einem Gesamtgewicht von mehren Hundert Tonnen sind im Sommer in der Oder verendet. Die Kiemen zerfetzt vom Toxin einer Brackwasseralge, die sich massenhaft vermehren konnte, weil irgendjemand salzhaltiges Abwasser in den Fluss geleitet hat. Dass die Oder und die Lebewesen darin ohnehin schon mit Niedrigwassser und hohen Temperaturen zu kämpfen hatten: egal.

Schlimm: Noch immer ist nicht klar, wer das getan hat. Noch schlimmer: Offenbar besteht auch seitens der Politik gar kein Interesse daran, das herauszufinden. Es wäre nicht sonderlich kompliziert. Satellitenbilder von damals zeigen eindeutig, wo die Algenblüte begonnen hat, man müsste nur überprüfen, welche Industriestandorte sich an dieser Stelle befinden.

Skandalös: Es wird munter weiter Salz in großen Mengen in die geschundene Oder eingeleitet, sonst wäre der Salzgehalt nicht weiterhin hoch.

Wenn das so weitergeht, wird sich die Katastrophe wiederholen

Dass der Fluss schon wieder viel zu salzig ist, zeigen Messungen der Leitfähigkeit des Wassers, die Wissenschaftler des Leibniz-Instituts für Gewässerökologie und Binnenfischerei in Berlin gemacht haben. Bei Frankfurt überschreitet sie regelmäßig die Marke von 1000 Mikrosiemens, immer wieder sogar die von 2000. Dass diese hohen Werte auf Dauer dem Fluss schaden, schert offenbar niemanden.

Ähnlich geht es beim ökologisch katastrophalen und wirtschaftlich unsinnigen Ausbau der Oder auf polnischer Seite zu. Ein Gericht in Warschau hat die Genehmigung dafür vorläufig aufgehoben. Na und? Der Ausbau geht unverändert weiter - dann halt ohne Genehmigung.

Ist das Gleichgültigkeit, Dummheit, oder soll das so eine Art Belastungstest werden: Wie viel hält die Oder aus, bis sie stirbt? Wenn Polen und Deutschland das nicht in den Griff bekommen, sind sie keinen Deut besser als Länder wie Brasilien, auf die die Europäer so gerne mit dem Finger zeigen, weil sie schonungslos ihren Regenwald abholzen.

Klar ist: Wenn das so weitergeht, wird sich die Katastrophe wiederholen, und die Oder und ihre Bewohner werden das nicht überleben. Die giftige Alge sitzt schon in den Startlöchern. Das Salz, das sie braucht, um sich zu vermehren und ihr Toxin zu produzieren, ist auch schon da. Was fehlt, sind höhere Temperaturen. Der nächste Sommer kommt bestimmt.